Miley Cyrus tem-se mantido longe dos progenitores por causa da pandemia do novo coronavírus e as saudades de abraçar os pais começam a apertar.

No entanto, assim que esta batalha chegar ao fim, a cantora irá correr para os braços da mãe, Tish Cyrus, e do pai, Billy Ray Cyrus.

"A primeira coisa que quero fazer é, definitivamente, abraçar a minha mãe e o meu pai quando receber luz verde e saber que é seguro. Por enquanto, a minha mãe não estará perto de mim", disse a cantora, que se tem mantido em isolamento social na companhia do namorado, Cody Simpson.

Apesar de estar longe da família, a artista mantém o contacto com a mesma, aliás, fala com a mãe o dia todo. "Eu e a minha mãe passamos grande parte do tempo no FaceTime", partilhou.

Em relação ao pai, Miley explicou ainda à revista WSJ que foi mais difícil que este conseguisse trabalhar com o FaceTime, e até chegou a enviar-lhe um iPhone já configurado para que fosse mais fácil a comunicação entre ambos.

Leia Também: Anitta será umas das próximas convidadas de Miley Cyrus