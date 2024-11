Depois de um relacionamento conturbado com o 'ex' Liam Hemsworth, Miley Cyrus optou por manter a sua vida amorosa longe dos holofotes. Mas isso não significa que ela esteja menos apaixonada.

Desde o final de 2021 que a cantora vive uma relação com o músico Maxx Morando.

"Ele é muito parecido comigo. Nós simplesmente não levamos a vida muito a sério", contou Cyrus à Harper's Bazaar.

Miley Cyrus tem 32 anos, enquanto que Morando tem 26. E embora isso não pareça uma grande diferença de idades, a cantora admite que ele é muito mais influenciado pelas redes sociais, por exemplo.

"Ele encara a vida de uma forma bem diferente de mim", revelou Miley Cyrus. "Ele cresceu com um computador portátil. Eu tinha um computador de mesa que dividia com os meus irmãos".

'Colaboração' é a linguagem de amor de Miley Cyrus. "Sempre trabalhei com o meu pai. Foi assim que eu e o meu ex-marido nos conhecemos. Sempre trabalhei com as pessoas que amo. E o Maxx inspira-me muito".

Leia a entrevista completa aqui.

Leia Também: Já não escondem! Chiara Ferragni e herdeiro da Pirelli 'apanhados' juntos