Esta segunda-feira, dia 22 de março, é um dia no mínimo especial para Mickael Carreira e Laura Figueiredo. A filha do artista e da comunicadora, Beatriz, completa quatro anos de idade, data que será celebrada com o tema inspirado na personagem Ariel.

Ora, no meio dos preparativos para a festa aconteceu um percalço com o bolo de aniversário, conforme Laura partilhou na sua conta de Instagram.

"A caixa caiu ao chão, abriu por baixo, quando eu avisei que era para ter cuidado", disse.

Já a pequena Beatriz afirmou: "O papá magoou o bolo".

