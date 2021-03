Laura Figueiredo mostra-se cada dia mais orgulhosa da família que construiu e esta sexta-feira aproveitou a celebração do Dia do Pai para transbordar amor nas redes sociais.

A ex-apresentadora de televisão homenageou Mickael Carreira com a partilha de uma imagem especial. Trata-se de uma das primeiras fotos que o cantor tem com a filha, Beatriz, de três anos.

"Podia falar do melhor pai do mundo ser o meu, mas pai é pai e tenho muito orgulho no pai que te esforças por ser a cada dia! Feliz dia do pai (paizinho e papai)", escreveu na legenda da ternurenta imagem.

