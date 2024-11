Eis que a semana terminou com um percalço para Maria Botelho Moniz. Conforme a apresentadora da TVI partilhou com os seguidores da sua página de Instagram, enquanto se preparava para ir treinar acabou por ficar presa no elevador da sua casa.

"A intenção era ir ao ginásio, mas fiquei presa no elevador. Agora é esperar que me salvem...", escreveu numa partilha que fez na rede social.

A comunicadora fez, inclusive, um direto no Instagram onde relatou a aventura que acabou por terminar bem, já que conseguiu sair do local.



© Instagram - Maria Botelho Moniz

