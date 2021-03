Esta terça-feira, dia 9, Diana Chaves e João Baião receberam no 'Casa Feliz' Ljubomir Stanisic, apresentador do programa de competição culinária 'Hell's Kitchen', que estreia este domingo.

"Tivemos muito trabalho, foi duro, mas tivemos também momentos com amigos de partir o coco a rir", notou o famoso chef, revelando-se entusiasmado com o formato gravado num espaço com mil metros quadrados.

Os desafios no formato são os mais variados, desde os mais simples até aos mais complexos.

Neste âmbito, João Baião ofereceu-se para estrelar um ovo à frente de Stanisic, considerando o desafio demasiado fácil. A competir com ele esteve Diana Chaves.

Estando nervoso por estar a ser observado por Ljubomir, Baião acabou por perder o desafio uma vez que não conseguiu servir o ovo sem o rebentar.

