Helena Coelho lanço nas últimas horas um novo episódio do videocast 'A Mãe Tá On'. A digital influencer resolveu contar alguns dos maiores perrengues [embaraços] pelos quais já passou na sua vida profissional.

Helena divertiu os fãs, em apenas alguns minutos, com histórias de chorar a rir, e uma delas incluindo Cristina Ferreira.

Ainda antes de se estrear como apresentadora, Helena foi convidada pela agente de Cristina Ferreira para a maquilhar para um evento importante. A influencer e maquilhadora aceitou a proposta, mas dias antes do encontro, sem querer, acabou por dizer ao telefone que se recusava a comparecer no local à hora marcada.

Tudo não passou, na verdade, de um grande mal-entendido. Helena teve um convite para uma outra situação profissional, no mesmo dia e à mesma hora, mas passou a semana a rejeitar este compromisso, o que fez com que ao ligarem-lhe para confirmar o local do encontro com Cristina Ferreira confundisse os locais e acabasse a dizer que não ia maquilhar a apresentadora.

Veja o vídeo abaixo e perceba melhor como tudo aconteceu:

Leia Também: Helena Coelho na capa do álbum de Anitta? "Eu mesma achei que era eu"