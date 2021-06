Dentro do espírito que se vive a propósito do Euro 2021, um dos temas do programa 'Dois às 10' foi precisamente o futebol. Ora, enquanto Cláudio Ramos, um dos apresentadores, fazia um braço de ferro com um convidado, eis que se verificou um contratempo com parte do cenário.

Tal poderá ser visto através de um vídeo partilhado por Maria Botelho Moniz na sua conta de Instagram.

"Quando está vento no estádio", brincou a apresentadora na legenda da publicação.

Foi também neste programa que Cláudio fez uma promessa insólita.

