Foi através das sua página de Instagram que Bibá Pitta mostrou a admiração e carinho que tem por Ruy de Carvalho.

Junto de uma fotografia de ambos, a celebridade escreveu: "Ruy de Carvalho… Ele é tanto que por mais que eu escreva não chega! Fica assim, uma profunda admiração, um orgulho sem fim, uma ternura tão grande que olho para ele como se de o meu avô se tratasse. È um exemplo para todos nós. Gosto muito de si, aliás, todos nós gostamos".

Uma mensagem que chega na sequência da homenagem que Ruy de Carvalho recebeu no Casino Estoril

Ruy de Carvalho homenageado no Casino Estoril com a exposição 'Retratos Contados de Ruy de Carvalho' que estará no local até ao dia 25 de setembro.

