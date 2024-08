Blake Lively surpreendeu tudo e todos num evento que decorreu em Copenhague, na sexta-feira, dia 9 de agosto.

A atriz escolheu um look deslumbrante que a fez parecer uma verdadeira 'princesa'.

Com um vestido nude, dourado e roxo, longo, com cristais, da Versace, Blake Lively destacou-se e pode ver o referido look na galeria.