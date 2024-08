Em tempos, Blake Lively foi considerada uma das 'queridinhas' da América. Mulher de Ryan Reynolds, ator que reúne um grande consenso entre os fãs e amiga íntima de Taylor Swift, em tempos foi amada e admirada por muitos. Contudo, esta reputação tem ido por 'água abaixo' ao longo dos anos e a culpa é da internet, mais precisamente dos vídeos que correm nas redes sociais e que evidenciam o lado menos amável da personalidade.

Comecemos pelo início. Blake Lively chegou às luzes da ribalta em 2007 através da série 'Gossip Girl' na qual dava vida a Serena Van der Woodsen. Desde então, o seu currículo apenas tem somado sucessos.

Em 2012 dá o nó com Ryan Reynolds, com quem já teve quatro filhos, tendo o mais novo nascido em fevereiro do ano passado.

O filme 'Isto Acaba Aqui' foi a oportunidade perfeita para Lively voltar a mostrar o seu talento no grande ecrã. A trama, como seria de esperar, chegou rapidamente aos topos das tabelas. No entanto, o sucesso nas bilheteiras não tem conseguido 'abafar' as mais recentes polémicas.

Um dos motivos que gerou desconfiança entre os fãs foi o facto de Blake ter feito a promoção ao filme sozinha sem a companhia de Justin Baldoni, com quem divide protagonismo na história. Baldoni, que também realizou o filme, evitou inclusive posar com os restantes atores nas antestreias, dando entrevista a solo.

Os fãs, entretanto perceberam que Lively e o restante elenco não seguia Baldoni no Instagram, o que adensou ainda mais a especulação de desentendimentos entre a equipa.

Para além disso, outro aspeto que chamou a atenção foi a estratégia de marketing dos dois protagonistas.

Internautas notaram que enquanto Baldoni tentou sensibilizar pata o tema da violência doméstica, central no filme, Blake ficou-se pelo tema floral - relacionado com o emprego da sua personagem e pela promoção dos seus projetos pessoais.

O The Hollywood Reporter aponta que Lively também foi produtora no filme, o que terá dado origem a "desentendimentos criativos" com Baldoni.

Até ao momento, nenhum dos artistas comentou os rumores.

No meio da polémica, Kjersti Flaa, jornalista radicado em Los Angeles, publicou uma entrevista de Blake Lively, em 2016, intitulada 'A entrevista que me fez querer largar o emprego'.

No início da conversa, a repórter dá os parabéns a Blake, afirmando: "Parabéns pela sua barriguinha" - uma vez que esta tinha acabado de anunciar a gravidez. De forma sarcástica Blake respondeu: "Parabéns pela tua também".

Se há quem considera que Blake está a sofrer as consequências devido a uma má estratégia de comunicação, por outro há quem considere que esteja a viver o fenómeno 'Hathahate', termo criado na altura em que a atriz Anne Hathaway sofria vários ataques, muitos injustificados.

