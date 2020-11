Eis que surge uma nova Helena Coelho! A conhecida influencer portuguesa decidiu mudar de visual ao fazer um novo corte de cabelo, regressando desta forma a um estilo mais curto.

"Existem duas Helenas dentro de mim. Uma com o cabelo curtinho e outra com o 'cabelão compridão' e aí são duas pessoas distintas. Sinto que são duas Helenas", brincou, referindo que o seu humor se altera de acordo com o penteado.

Mostrando o resultado final na sua conta de Instagram, a comunicadora recebeu diversos elogios, incluindo o de Cristina Ferreira. "Gosto muito", disse a apresentadora.

Por seu turno, Ruben Rua acrescentou: "Está óptimo Lenita. Para a semana já estamos juntosssss".

