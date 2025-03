Helena Coelho aumentou a família e adotou um patudo? A dúvida surgiu depois de a influenciadora digital ter partilhado com os seguidores do Instagram as fotografias que marcaram o seu fim de semana.

Na partilha surgem fotografias nas quais Helena Coelho surge com um golden retriever bebé ao colo, o que levou os fãs a questionarem se este seria o novo membro da família.

"Que fofura. É o novo membro da família?", quis saber uma internauta.

"Da família Coelho sim, mas não da minha casa", reagiu a influenciadora digital, que deu ainda a conhecer que o patudo tem o nome de Joaquim.

