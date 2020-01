Ana Sofia Martins e David Fonseca continuam a pautar a relação que os une pela discrição. O casal, que trocou alianças em setembro de 2019, mantém-se longe da exposição pública, evita aparecer em eventos e nunca posa em conjunto para as fotografias.

E foram precisamente os motivos acima referidos a motivar o espanto dos fãs quando esta segunda-feira Ana Sofia Martins decidiu usar as suas redes sociais para partilhar uma uma imagem do marido.

A atriz e modelo acompanhou a foto de David Fonseca com um emoji de um coração e com a música 'The Best', de Tina Turner.

