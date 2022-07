Maria Cerqueira Gomes destacou-se com o seu vestido azulão (de 500 euros) na última gala de 'Uma Canção Para Ti', mas não foi a única. Rita Pereira brilhou igualmente com o look escolhido para o direto de domingo, 10 de julho.

A atriz voltou a apostar numa criação da estilista portuguesa Micaela Oliveira, "inspirada nas pin-up girls".

Rita descreve o modelito como "basiquinho", mas a verdade é que se trata de um conjunto, top e calças, bastante arrojado. Totalmente rendadas, as peças são repletas de transparências e realçam a excelente forma física da celebridade.

O visual ficou completo com uns sapatos stiletto e um penteado em consonância com o estilo pin-up.

"Um arraso", "maravilhosa", "linda" ou "poderosa" são as alguns dos muitos elogios que Rita Pereira recebeu nas redes sociais depois de mostrar o look.

