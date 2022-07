O azul foi a cor escolhida por Maria Cerqueira Gomes para a 5.º gala do programa 'Uma Canção Para Ti'.

O look, aconselhado pelo stylist Gonçalo Mello, é da autoria da designer de moda americana Vera Wang. No site da criadora, o vestido custa 503 euros (510 dólares), onde é destacada a "saia oscilante" e a "alça no meio das costas".

Ao pescoço, a apresentadora utilizou um colar Swarovski, a condizer com uma pulseira igual.

Maria Cerqueira Gomes apresentou-se ainda de cabelo curto e ondulado, um penteado de Helena Vaz Pereira.

