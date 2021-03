Os adeptos mais radicais do campeão francês decidiram provocar Gerard Piqué, central do Barcelona, atacando com ofensas verbais a namorada do internacional espanhol.

Paris Saint-Germain e Barcelona defrontam-se, nesta quarta-feira, no Parque dos Príncipes, num duelo relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Na antecâmara deste encontro, alguns adeptos radicais do campeão gaulês decidiram expor algumas tarjas contra a namorada do central do Barça, Gerard Piqué, proferindo vários insultos contra a cantora colombiana:"Shakira és de todos. Shakira vai para a Jonquera (município espanhol perto da fronteira com França e conhecido por ter um bordel)". Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram