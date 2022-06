Depois de três dias intensos em celebrações, chega este domingo o último, e quarto dia, do Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

A monarca, de 96 anos, voltou a estar ausente dos festejos devido a "problemas de mobilidade", mas foi representada pelos restantes membros da realeza.

Big Jubilee Lunches

Decorreram na manhã de hoje os Big Jubilee Lunches [os grandes almoços do Jubileu]. Os encontros fizeram-se em vários pontos da cidade de Londres, mas o destaque vai para o evento que contou com a presença do príncipe Carlos e da esposa, Camila, duquesa da Cornualha.

O casal esteve no The Oval, recinto de críquete, onde teve oportunidade de ver um banquete de comida feito em feltro por Lucy Sparrow.

Jubilee Pageant, o Cortejo do Jubileu

Após o almoço começou o ponto alto deste último dia de celebrações, o Jubilee Pageant, o Cortejo do Jubileu.

O desfile percorre as ruas de Londres, desde a Abadia de Westminster ao Palácio de Buckingham, sendo liderado pela emblemática Gold State Coach - carruagem dourada que transportou Isabel II no dia da sua coroação.

Os mais importantes membros da realeza foram fotografados no início do cortejo, com destaque para Kate Middleton e o príncipe William. Os duques de Cambridge voltaram a fazer-se acompanhar pelos três filhos, com o pequeno Louis a voltar a juntar-se aos pais e aos irmãos. O menino apareceu nas primeiras celebrações, ficando depois ausente nos dias que se seguiram.



