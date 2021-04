Helen McCrory, a atriz que agraciou cinéfilos por todo o mundo com as suas interpretações de Polly Gray ou Narcissa Potter, padecia de um cancro há vários anos, mas nunca o tornou público, conforme explicou este domingo o seu marido, Damian Lewis, numa carta aberta ao Sunday Times.

A artista britânica morreu na sexta-feira, aos 52 anos de idade.

A última vez que apareceu publicamente foi há um mês, no dia 12 de março, para uma entrevista no programa Good Morning Britain, onde se fez acompanhar por Damian para falar sobre as iniciativas da Prince's Trust, organização de beneficência da qual eram os dois embaixadores.

Kate Garraway, a jornalista, perguntou-lhe se estava bem, notando a sua dificuldade para falar. "Tem a garganta inflamada?", indagou, conforme pode ver abaixo. "Tenho filhos", respondeu Helen, com o seu característico sentido de humor, referindo-se aos seus dois rapazes: Manon, de 14 anos, e Gulliver, de 13.

Na altura, ninguém sabia que Helen lutava contra um cancro, algo que é recordado de forma pungente pelos fãs e admiradores, sublinhando-se a sua dedicação à missão de ajudar os mais necessitados.

