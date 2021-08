Ocupando um dos lugares de liderança da TVI, Cristina Ferreira tem os seus dias muito ocupados. Na sua mais recente publicação do Instagram, a apresentadora abordou precisamente o assunto, descrevendo um pouco da sua rotina de hoje, 18 de agosto.

"Ainda estou a fazer as unhas. Ainda me falta tirar a maquilhagem e responder aos 345 e-mails que não consegui ler hoje. O Benfica está a ganhar. A última coisa que comi foi um kiwi. Às 18h. O Tomé que esqueça os biscoitos. Amanhã estou às 8.30h na @tvioficial para a primeira reunião. Antes talvez ainda vá ao ginásio. E não me deitei sem começar a ler um livro que a @joanabarrios me deu hoje. Até amanhã", escreveu numa publicação.

Ora veja:

