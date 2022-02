Madalena Abecassis deixou uma mensagem na sua conta de Instagram onde lamenta que os influenciadores digitais estejam a ser criticados pelo facto de continuarem a trabalhar - através de campanhas publicitárias - nas redes sociais, num momento em que a guerra na Ucrânia domina a atualidade.

"Uma guerra incompreensível que acaba de rebentar na Europa em pleno 2022, com tudo o que isso implica, e as pessoas estão preocupadas com trabalhadores independentes que têm de continuar a fazer os seus trabalhos para poderem ganhar o seu dízimo", começou por escrever a influencer.

"Pois que todas as não-profissões têm agora de ser canceladas até tempo indeterminado para não ferirem suscetibilidades e as marcas com seus timings para campanhas publicitárias têm de se aguentar. Porque os não-trabalhadores das não-profissões não podem estar solidários com todo um povo em guerra e ao mesmo tempo estarem a escrever copy’s de marketing digital", acrescentou.

"E atenção que eu não tenho pubs de nada esta semana, até calhou bem. O mesmo se aplica às empregadas domésticas sem contrato, aos pilotos de aviação, aos pastores, designers e serviços de acompanhantes de luxo. Entre outros. (Não se aplica aqui o mesmo raciocínio a quem se fotografa desnuda e põe hashtags com #ukrainetoday. Também não vamos tão longe. Nem tanto ao mar…)", completou.

