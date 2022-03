Jessica Athayde recorreu às stories da sua página de Instagram para deixar alguns conselhos aos seguidores sobre a ajuda ao povo ucraniano, partilhando também alguns alertas.

"Acabei de falar com o Luís, que está neste momento a regressar da Polónia num autocarro com 50 ucranianos, e queria alertar de algumas situações. Primeiro, há uma senhora no autocarro que comprou um bilhete de 600 euros para vir para Portugal e essa pessoa não apareceu. Portanto, estão a acontecer vários burlas", começou por relatar.

"E outra coisa é que não está a ser assim tão fácil trazer pessoas para Portugal porque as pessoas não querem vir. Toda a gente que se está a meter em carros a ir buscar pessoas, pelo que percebi agora não está a ser tão fácil, por isso, convém sempre juntarem-se a organizações que já estão montadas", acrescentou.

"Parece-me um bocadinho caótico toda a gente se meter em carros e ir para ajudar, que não deixa de ser louvável e bonito, mas juntam-se a grupos que já estão organizados e que já têm contactos lá", completou.

Veja a mensagem da atriz no vídeo da galeria.

Leia Também: Jessica Athayde devastada com morte de bebé de 18 meses na Ucrânia