Sara Barradas foi uma das caras conhecidas que marcou presença na ModaLisboa e deixou os seguidores encantados ao partilhar o visual escolhido para a ocasião.

Vestida pelo designer DUARTE, a atriz apareceu com um conjunto de calças e crop top, estilo urbano, que combinou com umas botas estilo militar. Uma conjugação mais arrojada do que as que habitualmente usa e que conquistou grandes elogios nas redes sociais.

"Uau", "Não aguento!" e "Wow! Maravilhosa" são algumas das reações.

Veja o look na galeria.

