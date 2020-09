A semana começa repleta de romantismo para José Raposo e Sara Barradas, que esta segunda-feira, 27 de setembro, celebram 10 anos desde que começaram a namorar. Uma data especial que foi assinalada com declarações de amor nas respetivas redes sociais.

"Foi há precisamente dez anos, a 27 de Setembro de 2010, que me enfeitiçaste com este olhar de deusa/gazela... e desde então o amor transbordou em nós! Amo-te, a todos os segundos", escreveu o ator.

Sara Barradas, por sua vez, recordou uma viagem do casal à Amazónia, nesta data, e na legenda da mesma declarou-se: "Hoje, 27 de Setembro, dia em que comemoramos 10 anos de namoro. Não é muito. Nem pouco. Bastante (como diz a outra senhora). Nesta fotografia estávamos na Amazónia (experiência imperdível), no ano de 2016 e, curiosamente, no dia 27 de Setembro. Absolutamente por acaso. Ou não. Como nós. Amo-te meu amor (há 27 anos e um pouco mais). Tua, Sara".

Recorde-se que José Raposo e Sara Barradas subiram ao altar em 2011 e a 30 de março de 2019 deram as boas-vindas a Lua, a primeira filha em comum.

