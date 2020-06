Parece que a chegada do tempo mais quente inspirou Emily Ratajkowski a fazer uma mudança de visual. A modelo, conhecida pelo seu lado mais sensual, partilhou o resultado com os seus seguidores do Instagram.

Na legenda da publicação apenas escreveu "loira" revelando-se desta forma orgulhosa do seu novo eu.

Desde logo, vários seguidores elogiaram esta nova cor de cabelo.

Acha que a manequim fica melhor loira ou morena?

Leia Também: Emily Ratajkowski desfruta de passeio no meio da natureza com o marido