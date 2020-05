Emily Ratajkowski desfrutou do bom tempo no meio da natureza, como a própria fez questão de mostrar aos seguidores da sua página de Instagram.

Na companhia do marido, Sebastian Bear-McClard, a modelo passeou no meio da natureza, com um biquíni reduzido. O cão do casal também acompanhou a família.

"Aventura", escreveu a manequim, de 28 anos, na legenda das imagens que publicou na rede social, esta segunda-feira, 25 de maio. Veja na galeria.

Leia Também: Emily Ratajkowski posa completamente nua com o marido