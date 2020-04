Emily Ratajkowski resolveu este sábado, dia 4, usar as suas redes sociais para recordar uma imagem do verão de 2018. A foto lembra um momento feliz com o seu marido, Sebastian Bear-McClard, ou não tivesse sido captada seis depois de estes terem oficializado a relação.

A prender a atenção dos fãs na publicação está o facto de Ratajkowski surgir completamente nua. A tapar as suas partes íntimas surge Sebastian Bear-McClard.

Agora, de quarentena em casa, o casal anda bem mais agasalhado, isto de acordo com a legenda que a modelo resolveu acrescentar à sua imagem. Parece que o frio tem obrigado a que as sweats façam agora parte da rotina dos pombinhos.

