Carolina Carvalho fechou o ano de 2019 em grande. A atriz concretizou um dos seus mais antigos objetivos pessoais ao ser convidada para ser capa da revista Womens Health.

"Sempre vi a Womens Health como uma revista em que as capas são mulheres, fortes, determinadas e que lutam pelos seus objectivos. Era uma capa que queria muito fazer, e via como isso mesmo, um objectivo meu muito pessoal. E mesmo assim, quando surgiu o convite não conseguia acreditar", declarou a namorada de David Carreira ao partilhar com os fãs as imagens que integram a edição de inverno da publicação.

