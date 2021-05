Depois uma incrível recuperação no passado domingo, conseguindo a liderança neste dia particularmente renhido no que respeita às audiências televisivas, a TVI volta a somar pontos. Esta quarta-feira, dia 5, a estação de Queluz de Baixo teve "o programa mais visto da televisão".

Falamos da novela 'Festa é Festa', que apenas perdeu a liderança na segunda-feira.

Ainda no mesmo dia, a estação na qual Cristina Ferreira assume o papel de diretora de ficção e entretenimento liderou com a novela 'Bem Me Quer', o programa 'Goucha' e 'Mulheres'.

Leia Também: TVI consegue "vitória estrondosa" na noite de domingo