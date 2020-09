No dia em que estreia 'Big Brother - A Revolução', Maria Botelho Moniz abraça um novo desafio que em nada está relacionado com a sua participação como apresentadora do 'Extra' do reality show. Maria é uma das novas caras do programa 'Somos Portugal'.

"Maria Botelho Moniz estreia-se este domingo na condução do 'Somos Portugal'", anuncia a TVI nas suas redes sociais.

Ao lado da apresentadora vão estar Iva Domingues, Maria Cerqueira Gomes, Isabel Silva e Ben, Ruben Vieira, com o seu 'Camião do Ben'.

Nas suas redes sociais, Maria reagiu ao novo desafio: "Lá estarei", escreveu, acrescentando um emoji em forma de coração.

