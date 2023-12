A TVI já promovia a próxima emissão do 'Conta-me', com Goucha como convidado, mas entretanto decidiu fazer algumas trocas na grelha.

A entrevista seria exibida no próximo sábado, dia 30, pelas 14h30, mas o canal decidiu agora pôr no ar um episódio especial de 'Festa é Festa', adiando assim o 'Conta-me' para o dia 6 de janeiro.

Goucha já reagiu à decisão e numa nova publicação feita no Instagram escreveu: "A conversa com a Maria no 'Conta-me' passou para dia 6 de Janeiro. Será o primeiro do novo ano. Até nem acho mal a troca, que o dia é de Reis".