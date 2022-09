A TVI tem tentado inovar na programação, mostrando-se inconformada com os períodos em que as audiências continuam a escapar para a SIC. Desta vez, a aposta recai sobre um programa já conhecido, que agora tem mais um horário.

Este sábado, dia 24 de setembro, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz vão estar no ar com uma emissão especial do 'Dois às 10', o programa que conduzem todas as manhãs dos dias de semana.

A informação foi divulgada no próprio formato, esta sexta-feira. "Atenção, o Ruben [Rua] e Maria [Cerqueira Gomes] vão fazer-lhe companhia à tarde, mas nós, como somos um pouco invejosos, juntamo-nos amanhã de manhã", contou Cláudio Ramos.

Maria Botelho Moniz, de seguida, complementou: "Temos um 'Dois às 10' sábado de manhã porque queremos que acorde com alegria".

Recorde que a TVI já havia feito uma aposta semelhante. Em 2020, a estação de Queluz de Baixo emitiu, durante alguns fins de semana, o 'Você na TV Especial', conduzido por Isabel Silva.

