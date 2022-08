No primeiro dia de agosto, a SIC revelou os resultados das audiências televisivas que marcaram o último mês. Pela 42.ª semana consecutiva, o canal voltou a liderar e, em julho, deixou a TVI ainda mais para trás.

Daniel Oliveira celebrou a vitória nas redes sociais e apresentou os dados a que se refere.

Segundo o diretor geral de entretenimento, "a SIC vence o mês com a maior distância do ano para a concorrência, somando agora 42 meses consecutivos de liderança".

O canal terminou o mês de julho "a liderar em todos os dias da semana e na média de todos os períodos horários do dia: manhãs, tardes, prime time e late night", conquistando assim "o maior número de vitórias diárias (27) desde dezembro de 2021".

Com uma 'derrapagem' nas audiências do canal, a TVI celebrou o facto de ter alcançado com a ficção do canal os melhores "resultados dos últimos três anos".

"'Festa é Festa', a novela mais vista da televisão nacional, conquistou 900 mil espectadores e obteve um share de 21,2%. 'Quero é Viver', a segunda novela mais vista, prendeu o interesse de 800 mil espectadores e 'Para sempre' atingiu 600 mil espectadores, sendo líder no seu horário de exibição.

Esta é a maior distância para a concorrência dos últimos três anos (julho 2019)", garantiu a TVI em comunicado enviado à imprensa .

Leia Também: David Carreira falhou programa de domingo da TVI à última hora