Cristina Ferreira está no Sul do país a acompanhar as filmagens.

Esta segunda-feira, as equipas de 'Rua das Flores' e 'Festa é Festa' rumaram ao Algarve para gravações e Cristina Ferreira fez questão de acompanhar de perto as filmagens. Nas redes sociais, a diretora de ficção e entretenimento da TVI destacou imagens registadas ao longo do dia nas quais as equipas aparecem a gravar ao ar livre, nomeadamente na praia. "A ficção da TVI mais próxima dos portugueses. Hoje, na plural e no Algarve, gravações especiais da 'Rua das Flores' com o Bernardo Sousa, que provocou um alvoroço na rua, e a temporada de verão de 'Festa é Festa', em Portimão", explicou.