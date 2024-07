Cristina Ferreira, como seria de esperar, não faltou à festa de verão da TVI que decorreu no sábado, dia 6 de julho, no Hotel Myriad, em Lisboa. No entanto, a apresentadora e diretora de ficção e entretenimento do canal saiu mais cedo do evento.

Na manhã desta segunda-feira, dia 8 de julho, no 'Dois às 10', Cristina fez questão de explicar a razão para ter deixado a festa antes.

"A maquilhagem - e só para que se saiba - disfarçava as borbulhas que tenho de um lado ao outro do nariz. Estive doente na semana passada - ou foram febres interiores que me fizeram rebentar todo o nariz, ou é herpes que tenho há muitos anos e que de longe a longe aparecem", começou por explicar ao falar do evento.

"Não senti febre durante a festa, como algumas notícias disseram. Fui lá fazer o que tinha a fazer porque era uma festa da estação onde acho que teria que estar - mesmo estando nesta situação. Mas a partir do momento em que já tinha feito aquilo que devia fazer, achei que não devia estar ali e, portanto, vim embora. Não estava confortável com o facto de estar assim e saí da festa. Cumpri aquilo que tinha a cumprir", rematou. Veja aqui.

