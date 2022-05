Na noite de domingo, a casa do 'Big Brother - Desafio Final' recebeu seis caras conhecidas da TVI que se juntaram leque de concorrentes para cumprirem alguns desafios.

Eduardo Madeira, Rita Pereira, Manuel Luís Goucha, Maria Cerqueira Gomes, Cláudio Ramos e Ruben Rua foram os escolhidos por Cristina Ferreira para animarem o jogo depois de dias de algumas tensões entre os concorrentes.

No rescaldo da gala, a apresentadora do programa e diretora de ficção e entretenimento do canal destacou que estes seis rostos são personalidades por quem nutre particular carinho.

"Sobre a amizade. E a quem nunca me falhou", escreveu ao publicar algumas fotografias na sua página de Instagram.

Leia Também: Penteado de Marta Gil na gala do 'Big Brother' dá que falar