A TVI tornou público os convidados especiais que no domingo vão animar a emissão de 'Vai ou Racha', apresentado por Pedro Teixeira.

Os famosos Sílvia Rizzo, Sara Prata, Hélder Agapito e Nuno Ribeiro "vão fazer companhia a Pedro Teixeira, Joel Ricardo Santos e Inês Brás".

'Vai ou Racha' concorre no horário nobre de domingo com 'Salve-se Quem Puder', da SIC, apresentado por Diana Chaves e Marco Horácio, e 'The Voice Kids', da RTP1.

