José Castelo Branco está a ser acusado de violência doméstica e o caso foi comentado esta sexta-feira, dia 3 de maio, no 'Dois às 10', da TVI.

Inicialmente, antes de comentarem as acusações contra a celebridade, o canal recordou as recentes palavras de José Castelo Branco, que esteve no programa na quarta-feira, dia 1 de maio, onde partilhava a sua preocupação para com o estado de saúde da companheira Betty Grafstein.

Além disso, também foram lembradas as palavras de Betty na altura do batizado de Constança, neta de José Castelo Branco. "Toma muito bem conta de mim. Sou uma sortuda. Sou mesmo", disse Betty.

Durante os comentários, Cristina Ferreira fez questão de destacar: "Temos de ser inteligentes enquanto telespectadores no sentido de filtrar toda a informação que nos vai chegar nos próximos dias e deixar que a Justiça faça o seu trabalho".

Também entrou no ar um repórter que conversou com José Castelo Branco ao telefone. O socialite, explicaram, não falou em direto porque foi aconselhado a não dar nenhuma entrevista.

Ainda assim, o repórter não deixou de partilhar as palavras de José Castelo Branco quando falaram ao telefone. "[...] Diz que está muito triste porque o que sente é que - ao fim de 30 anos de amor, de companheirismo, de afeto - estão a tentar separá-lo da Betty", começou por partilhar.

"Sem saber do que se estava a passar, ontem voltou a ir ao hospital como faz sempre para ir visitar a Betty e que, no hospital, quando entrou e Betty o viu, que mostrou um sorriso e estava bastante melhor do que a tinha visto nos últimos tempos. Que o próprio chegou a ir ao hospital com um padre, que pediu às equipas médicas para que o padre entrasse no quarto de Betty, mas que isso não lhe foi permitido, o que lhe causou alguma estranheza. Contudo, continuou sem se aperceber do que realmente se estava a passar, tendo-se depois apercebido de toda esta situação também através da comunicação social", acrescentou o repórter.

"Diz que está chocado com toda esta situação, que gostaria de falar mas que foi aconselhado juridicamente a não o fazer", partilhou ainda. "O José Castelo Branco diz mesmo que vai continuar a visitar a Betty. [...] E que aquilo que pretende é que Betty chegue, pelo menos, aos 100 anos", destacou também o repórter.

De recordar que em conversa com o Fama ao Minuto, reagindo às acusações de violência doméstica, José Castelo Branco considerou-as uma calúnia e disse: "Não me vou defender de algo que não fiz".

O semanário Expresso avançou esta quinta-feira que terá sido a própria Betty Grafstein a denunciar alegados maus-tratos por parte do marido a vários profissionais de saúde do Hospital CUF Cascais.