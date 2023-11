A vida e obra de Rui Nabeiro serão o grande foco da próxima série da TVI, que já se encontra em gravações.

'Senhor Rui' já havia sido confirmada pelo canal e Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, acompanhou agora um dia de trabalho na 'primeira fila'.

Para o Instagram, Cristina gravou um vídeo onde reagiu ao projeto, mostrando-se muito entusiasmada.

"O senhor Rui era uma pessoa estimada por nós, acho que lhe é bem reconhecido o mérito profissional, de bondade, de humanidade e por isso mesmo acho que esta série vai retratar desde o seu nascimento, até ao fim do seu percurso que eu acho que vai prender todos os espectadores ao ecrã, porque mais do que vermos, vamos sentir aquilo que ele foi e isso é o mais bonito", refere a comunicadora no vídeo que poderá ver mais abaixo.

Importa lembrar que ainda não é conhecido o elenco da série.

