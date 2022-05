Este sábado, dia 28 de maio, a TVI preparou uma "emissão especial" do programa 'Em Família' para celebrar o aniversário de Maria Cerqueira Gomes.

A comunicadora, que completa amanhã 39 anos de vida, terá direito a uma festa em direto e cheia de surpresas.

"No início da semana avisei a equipa do ‘Em Família’ que no sábado o máximo que podiam fazer era ‘um bolinho e cantamos os parabéns no fim’. Na terça-feira liga-me a Cristina Ferreira a dizer que não tinha voto na matéria… E o resultado é:" uma emissão especial do programa que apresenta todos os sábados ao lado de Ruben Rua.

O programa 'Em Família', recorde-se, vai para o ar por volta das 16h00, logo após o fim de 'Conta-me'.

