Maria Cerqueira Gomes, que completa 39 anos de vida amanhã, sábado, 28 de maio, está a preparar uma festa de aniversário memorável na qual irá reunir a família e amigos.

No que toca aos comes e bebes, a apresentadora contará com a ajuda do irmão, Martim, que é chef de cozinha. E foram precisamente os preparativos do evento a motivar uma divertida troca de mensagens entre os manos.

"Sabes fazer a tábua [de queijos] bonita?", questionou Maria, merecendo uma resposta à altura da parte do irmão: "Claro. Sabes entrevistar uma pessoa?".

"Conversa com irmão chef… Mais do que legítima a resposta", brincou a comunicadora da TVI ao mostrar nas redes sociais esta curiosa troca de mensagens.



© Reprodução Instagram/ Maria Cerqueira Gomes