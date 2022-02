José Sócrates no 'Big Brother Famosos'? Os (improváveis) rumores começaram a correr esta semana, depois da revista TV Guia ter noticiado que Cristina Ferreira teria feito o convite ao ex-primeiro ministro.

Reagindo às especulações, a estação de televisão emitiu hoje, 18 de fevereiro, um comunicado oficial, negando tais informações.

"Na sequência de algumas notícias veiculadas por diversos órgãos de comunicação social, a TVI esclarece que jamais dirigiu qualquer proposta a José Sócrates para que o antigo primeiro-ministro participasse na próxima edição do 'Big Brother Famosos'. A TVI reitera que não existe – nem existiu – um convite com tal finalidade", lê-se no referido comunicado.

