A TVI emitiu um comunicado à imprensa no qual desmentiu informações avançadas pela revista TVMais, na qual é referido que houve discórdias entre Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz no que diz respeito à apresentação do 'Desafio Final'. O lugar ficará a cargo de Cláudio Ramos, o que alegadamente, seria uma exigência de Cristina e com a qual Moniz não concordava.

"A decisão de ser Cláudio Ramos a apresentar a próxima edição de 'Desafio Final' foi tomada há meses, na linha do que aconteceu em janeiro deste ano, e mereceu unanimidade total dentro da empresa", esclarece a estação de televisão.

"A publicação em causa devia ter contactado a TVI para obter a confirmação adequada, em vez de enveredar por especulações descabidas e absurdas", completa.

Note-se que Cristina apresenta atualmente o 'Secret Story 8', que terminará no final do ano.

