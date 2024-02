Como não há duas sem três, a TVI convidou mais uma figura pública para fazer uma participação especial na gala do próximo sábado do 'Dança com as Estrelas'.

Depois de Liliana Filipa e Mel Jordão terem sido anunciadas, agora ficámos a saber que também Pedro Benevides pisará a pista de dança mais famosa do país.

"Ainda estou a tentar perceber como é que vim aqui parar", começou por escrever numa fotografia na qual se mostra na sala de ensaios do formato.

"Vem aí qualquer coisa de épico. Em princípio, um desastre. Mas épico", completou o pivô do 'Jornal Nacional'.

Pedro Benevides sucede assim a Sandra Felgueiras como mais um rosto da informação do canal que aceita participar no programa co-apresentado por Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo.

