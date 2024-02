Liliana Filipa é a convidada da próxima gala do 'Dança Com As Estrelas' e usou a sua conta no Instagram esta quarta-feira, dia 28, para partilhar algumas fotos dos ensaios.

Nas imagens, Liliana aparece vestida totalmente de branco com uma camisola de mangas compridas, uma saia e ténis.

"Registos do dia de ontem durante os ensaios para o 'Dança com as Estrelas', vou ser a convidada especial no próximo sábado, a dançar com o Luís Quina. Que estilo acham que vamos dançar? Prometo tentar dar o meu melhor", escreveu na legenda das fotos.

