Maria Sharapova marcou presença num momento especial para a campeã pioneira de ténis, Billie Jean King, de 81 anos.

A antiga desportista foi a primeira a receber uma estrela no Passeio da Fama, em Hollywood, na categoria de entretenimento desportivo, esta segunda-feira, 7 de abril, e a ex-tenista, de 37 anos, fez questão de marcar presença.

Magic Johnson e Jamie Lee Curtis também foram dois dos convidados para o momento.

Sharapova usou um vestido plissado em tons terra, de manga comprida e com a cintura marcada. Uns sapatos de salto da mesma cor do vestido completaram o look.

Recorde-se que esta foi das raras vezes que a russa marcou presença num evento público, já que terminou a sua carreira em 2020.

