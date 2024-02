Com a desistência de Bernardo Sousa e a entrada do programa na sua reta final, o 'Dança com as Estrelas' tem procurado formas de prender a atenção dos espectadores. Nesse sentido, tem recorrido a atuações de convidados especiais.

Como já lhe demos conta aqui, a presença de Liliana Filipa foi confirmada no início da semana, pelo que já podemos esperar uma atuação da influenciadora. Ainda assim, esta não será a única.

Nas redes sociais, Mel Jordão revelou que também ela já se encontra a ensaiar. A companheira de Diogo Piçarra irá ter como par Vadim Potapov, que nesta mesma edição do concurso da TVI dançou com Ana Malhoa, entretanto eliminada.

"A tenista e a Lady Bug estão prontas, ou não...", escreveu Mel na legenda da publicação em causa, fazendo assim referência aos looks escolhidos por si e Liliana para os ensaios. Ora veja:

