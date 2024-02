Bernardo Sousa foi participante da edição atual do 'Dança Com As Estrelas', mas desistiu do programa no passado dia 17 de fevereiro.

Esta terça-feira, dia 27, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa vespertino da TVI, uma entrevista durante a qual falou da desistência.

O piloto falou das dificuldades que sentiu logo inicialmente pela necessidade de proximidade com a parceira de dança, Daniela. "Eu sou uma pessoa muito reservada e a Daniela é uma pessoa muito dada, portanto havia logo ali um choque, mas dávamo-nos super bem", afirmou, confessando que logo o primeiro estilo que lhe calhou dançar, Jive, não lhe agradou.

Sobre a desistência, Bernardo confessa que esteve três semanas a pensar sobre se deveria deixar o concurso, recordando os inúmeros comentários negativos à sua prestação que se liam nas redes sociais e que, garante, "entram a 100 e saem a 150". "Quando deito a cabeça na almofada fico descansadinho", afirmou o piloto, dizendo que, apesar de tudo, não se sentia bem consigo mesmo e que decidiu desistir, nomeadamente quando diversas pessoas à sua volta começaram receber ameaças e comentários negativos devido à sua participação.

Bernardo confessou ainda que a situação começou a sair do seu controlo e que já se irritava com facilidade, incluindo com as pessoas que lhe são mais próximas, algo que comunicou a Cristina Ferreira, que imediatamente - garante - o apoiou na decisão de desistir. "Miúdo, acabou. Se queres desistir tens o meu apoio", ter-lhe-á dito a apresentadora do programa.