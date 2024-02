Depois de Sandra Felgueiras ter sido amplamente elogiada na pista do 'Dança com as Estrelas' na noite do passado sábado, dia 24 de fevereiro, agora é a vez de Liliana Filipa ser desafiada.

A influenciadora e ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' foi anunciada hoje, ao início da tarde, como a convidada especial do concurso da TVI.

"Liliana Filipa é convidada especial do 'Dança com as Estrelas' este sábado na TVI", pode ler-se na partilha em causa, disponibilizada mais abaixo.

