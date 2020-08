Após a SIC ter anunciado em comunicado enviado à imprensa que o Chef Ljubomir Stanisic é um dos novos reforços da estação, surge a reação da TVI.

A estação de Queluz de Baixo informa que o famoso chef de cozinha r"eagrescindiu hoje, unilateralmente, o contrato de trabalho com a TVI"

"Ljubomir tinha um contrato de trabalho em vigor até ao final do ano, ao qual acrescia um valor dedicado pela produção dos seus programas. Tendo o Chef rescindido de forma unilateral, reserva-se agora a TVI o direito de ativar mecanismos legais que a salvaguardem, bem como aos anunciantes com quem havia compromissos assumidos no âmbitos dos projetos que envolviam Ljubomir Stanisic", anuncia ainda a estação, deixando clara a sua posição.

A TVI mostra-se "surpreendida com este procedimento inusitado" e revela que "decorriam negociações entre as partes para a renovação do acordo global por mais dois anos". "A TVI fez uma oferta e uma contra-oferta, dentro de valores considerados ajustados", pode ainda ler-se na nota enviada às redações.

"No início de 2020, Stanisic estabelecera já um novo contrato, em condições muito favoráveis e invulgares no mercado, para a produção de uma nova temporada de Pesadelo na Cozinha", continua a direação da TVI, explicando que a produção do programa só não foi concretizada "por razões de saúde. Um problema sério num joelho, e devido à Pandemia".

As gravações iam agora arrancar a 15 de Setembro, "dentro do espírito de boa fé e do contratualmente definido entre as partes".

Apesar da atitude inesperada de Ljubomir Stanisic, a TVI termina o comunicado com agradecimento "pelos bons momentos vividos" e informa que apresentará em breve na sua grelha "um novo programa do género".

